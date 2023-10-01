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Demi Moore şeffaf elbisesine hakim olamayınca frikik verdi

01.10.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Yıllara meydan okuyan oyunculardan Demi Moore, Paris Moda Haftası sırasında Saint Laurent defilesinde şeffaf siyah elbisesiyle dikkat çekti. Güzel oyuncu elbisesini kontrol edemeyince göğsü açıldı.

Demi Moore, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2024 defilesinde talihsiz frikik verdi..

60 yaşındaki yıllara meydan okuyan oyuncu şeffaf siyah bir elbiseyle göz alıcı görünüyordu. Demi poz verirken kolunu yukarı kaldırdı ve yanlışlıkla göğsünü gösterdi.

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Demi Moore kameralara gülümsemeye ve poz vermeye devam ederken açık saçık görüntüden rahatsız olmuş görünmüyordu. Güzel oyuncu daha sonra frikikli hallerini sansürleyerek sosyal medyada da paylaştı.

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Bir dönem Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olan 60 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, yaz aylarında Yunan Adaları'nda yeşil bikinisiyle denize girerken görüntülenmişti. Yaşına rağmen oldukça fit görünen oyuncu, dikkatleri üzerine toplamıştı.

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