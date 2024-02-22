Denizanası popülasyonunun Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında aşırı arttığı belirlendi
Mynet Haber
1 saat önce
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesindeki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, denizanası popülasyonunun Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde özellikle İstanbul kıyıları ile körfezde yoğun şekilde arttığı tespit edildi.
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