Denizden çıkanlar şoke etti: Traktör lastiği bile var
Mynet Haber
1 saat önce
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Marmara Deniz’inin Tekirdağ kıyılarında Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde denizden çıkanlar görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Denizden çıkanlar arasında traktör lastiği, hayalet ağlar, demir parçaları, bıçak, telefon dahi var.
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