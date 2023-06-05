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Denizden çıkanlar şoke etti: Traktör lastiği bile var

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Marmara Deniz’inin Tekirdağ kıyılarında Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde denizden çıkanlar görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Denizden çıkanlar arasında traktör lastiği, hayalet ağlar, demir parçaları, bıçak, telefon dahi var.

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