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22 dakika önce

Deprem anında korkuyla balkondan atlamaya çalıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı.

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