Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlar 'nervürlü' demire dikkat çekti

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyeleri, deprem bölgesinde yaptıkları incelemelerde acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Uzmanlar, yıkılan binalarda betonun direncini artıran 'nervürlü demirlerin' kullanılmadığını açıkladı. Dr. Onur Şahin, "Çok hızlı biçimde hasar alan, büyük ve şiddetli yıkımların gerçekleştiği binaların tamamında demirlerin nervürsüz olduğunu gözlemledik" dedi. Doç. Dr. Yurdakul Aygörmez de, "Nervürlü tipin önemi deprem durumunda daha çok anlaşılıyor" dedi.