Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat; sofralık zeytin kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı buluyor
Depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinin bereketli topraklarında sofralık halhalı zeytininin hasadına başlandı. Bin TL yevmiye ile çalışan işçilerin tek tek topladığı zeytinler, kırım işlemlerinin ardından kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı buluyor.
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