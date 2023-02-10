Deprem felaketi sonrası enkaz altında kalan kadın vasiyetini açıklayıp, kayda aldı
Mynet Haber
29 dakika önce
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Kahramanmaraş'ta bir depremzede, enkaz altında kaldı. O sırada telefonuna vasiyetini kaydetti. Depremzede kadın, "Bu telefonu bulursanız, 2 bin 500 borcum var. Kimsenin hakkını koymayın bende" ifadelerini kullandı.
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