Deprem felaketi sonrası enkaz altında kalan kadın vasiyetini açıklayıp, kayda aldı

Kahramanmaraş'ta bir depremzede, enkaz altında kaldı. O sırada telefonuna vasiyetini kaydetti. Depremzede kadın, "Bu telefonu bulursanız, 2 bin 500 borcum var. Kimsenin hakkını koymayın bende" ifadelerini kullandı.