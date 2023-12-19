Deprem felaketi sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı! 7.6 şiddetindeki ikinci depreme minibüste yakalandılar

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 04.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde hafif şekilde yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördükten sonra hastanede başka yaralılara yer açılması ve için Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi minibüsüne alınarak serumlarının bitmesi beklenilen 2 hasta ve beraberindeki yaşı küçük çocuk burada da 7.6 şiddetindeki depremi yaşadı. 6 Şubat tarihinde saat 13.25 sularında 7.6 şiddetindeki depremi minibüste yaşayan depremzedelerin korku dolu anları araç içi güvenlik kameralarına yansıdı.