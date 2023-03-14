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Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Raflar, ürünler devrildi, insanlar panikle kaçtı

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

Kahramanmaraş Elbistan merkezli depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; raflar, ürünlerin devrilmesi ve insanların panikle kaçışmaları yer aldı.

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