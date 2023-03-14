Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Raflar, ürünler devrildi, insanlar panikle kaçtı
Mynet Haber
22 dakika önce
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Kahramanmaraş Elbistan merkezli depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; raflar, ürünlerin devrilmesi ve insanların panikle kaçışmaları yer aldı.
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