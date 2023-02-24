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Deprem kayıtlarındaki hata nedeniyle 'Ölü' görünüyor

Mynet Haber

Mynet Haber

52 dakika önce

İstanbul'da yaşayan Nejat Özçelik'in (34) hayatı deprem kayıtlarındaki hata nedeniyle adeta kabusa döndü. İddiaya göre Özçelik, depremde hayatını kaybeden akrabasıyla olan isim benzerliği nedeniyle kayıtlara ölü olarak geçti. Özçelik anlattığına göre durumu trafik kontrolü sırasında öğrendi. Hastaneye gidemediğini, bankalarda işlem yapamadığını öne süren ve "Şu an her yerde ölü görünüyorum" diye konuşan adam, "Çok zor durumdayım. Ölüm nedenim sistemde doğal afet yazıyor ama ben yaşıyorum" dedi.

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