Deprem sonrası ulaşılamayan köylere giden Yağmur Atacan yoldan paylaştı! "Televizyonlar size görülebilecek şeyleri gösteriyorlar"
Birbak Magazin
27 dakika önce
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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla deprem sonrası Hatay'da ulaşılamayan köylere giderek yardım götürüyor. Yağmur Atacan yoldan yaptığı paylaşımda "Televizyonlar size görülebilecek şeyleri gösteriyorlar" dedi.
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