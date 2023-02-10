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Deprem sonrası ulaşılamayan köylere giden Yağmur Atacan yoldan paylaştı! "Televizyonlar size görülebilecek şeyleri gösteriyorlar"

Birbak Magazin

Birbak Magazin

27 dakika önce

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla deprem sonrası Hatay'da ulaşılamayan köylere giderek yardım götürüyor. Yağmur Atacan yoldan yaptığı paylaşımda "Televizyonlar size görülebilecek şeyleri gösteriyorlar" dedi.

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