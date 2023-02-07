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Deprem sonrası video çekerken ev üstüne yıkıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

52 dakika önce

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkılırken, korku dolu o anlar video ile kayda alındı.

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