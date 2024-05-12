Depremde 3 evladını kaybeden Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü

Hatay’da asrın felaketinde 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, Anneler Günü’nü buruk geçiriyor. Acı dolu anne, “Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi” dedi.