Depremde 3 evladını kaybeden Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü
Mynet Haber
51 dakika önce
Hatay’da asrın felaketinde 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, Anneler Günü’nü buruk geçiriyor. Acı dolu anne, “Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi” dedi.
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