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Depremde ağır hasar alan binanın duvarı yıkım sırasında böyle devrildi

Mynet Haber

Mynet Haber

28 dakika önce

Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan bir binanın yangın merdiveni, yıkımı sırasında istinat duvarını yıkarak yürüyüş yoluna devrildi. Olayda caddede yürüyen bir kadın yaralanırken duvarın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi.

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