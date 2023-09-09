Depremde ağır hasar alan binanın duvarı yıkım sırasında böyle devrildi
Mynet Haber
28 dakika önce
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Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan bir binanın yangın merdiveni, yıkımı sırasında istinat duvarını yıkarak yürüyüş yoluna devrildi. Olayda caddede yürüyen bir kadın yaralanırken duvarın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi.
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