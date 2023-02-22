VİDEO

Depremde ailesini kaybeden annenin feryadı yürek yaktı! “Ben hanginize sarılayım, hanginizle hasret gidereyim"

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

Depremde iki kızı, bir torunu ve damadını kaybeden annenin, mezara sarılıp öperek, “Ben hanginize sarılayım, hanginizle hasret gidereyim. Ben sana gelinlik giydirecektim kefen giydin” diyerek gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Beylikdüzü'nde kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı 02:56

Depremde hayatını kaybeden Yasemin'in geriye duygulandıran videosu kaldı 02:06

Depremde ailesini kaybeden annenin feryadı yürek yaktı! “Ben hanginize sarılayım, hanginizle hasret gidereyim" 01:58

Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı 00:36

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor... 'Binayı yıkıp yapma maliyetinin 3'te 1'ini geçmez' Güçlendirme yaptırmak isteyenler dikkat 01:58

Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi 00:27

Deprem bölgesinde ilginç görüntü! Çökmek üzere olan binayı kütükle ayakta tuttular 03:39

Orhan Tatar: Bu deprem bağımsız bir deprem 06:20

Hatay'daki 6.4'lük deprem sırasında yaşanan korku kamerada 01:17

Barınaktan sahiplendikleri 'Asil', anne ile üç kızının hayatını kurtardı: "Depremi hissedip, bizi ve komşuları uyandırdığını anladık" 04:31

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Beylikdüzü'nde kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Depremde hayatını kaybeden Yasemin'in geriye duygulandıran videosu kaldı

Depremde hayatını kaybeden Yasemin'in geriye duygulandıran videosu kaldı

Depremde ailesini kaybeden annenin feryadı yürek yaktı! “Ben hanginize sarılayım, hanginizle hasret gidereyim"

Depremde ailesini kaybeden annenin feryadı yürek yaktı! “Ben hanginize sarılayım, hanginizle hasret gidereyim"

Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı

Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor... 'Binayı yıkıp yapma maliyetinin 3'te 1'ini geçmez' Güçlendirme yaptırmak isteyenler dikkat

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor... 'Binayı yıkıp yapma maliyetinin 3'te 1'ini geçmez' Güçlendirme yaptırmak isteyenler dikkat

Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi

Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.