Depremde ailesini kaybeden annenin feryadı yürek yaktı! “Ben hanginize sarılayım, hanginizle hasret gidereyim"

Depremde iki kızı, bir torunu ve damadını kaybeden annenin, mezara sarılıp öperek, “Ben hanginize sarılayım, hanginizle hasret gidereyim. Ben sana gelinlik giydirecektim kefen giydin” diyerek gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı.