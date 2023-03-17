Depremden 2 saat önce eşini ve kızını evden kovdu! Onlar hayatta kaldı kendi öldü

Malatya’da yaşayan Canan Tuğ (38), eşi Zeki Tuğ (39) ile anlaşamayınca boşanma davası açıp, kızı Ömür (3) ile evden ayrılarak sığınma evine yerleşti. Zeki Tuğ, Hakkari'den konuşmak için yanına gelen eşini, Kahramanmaraş merkezli depremin olduğu 6 Şubat günü saat 02.00 sıralarında, yaşadıkları tartışmanın ardından evden kovdu. Anne ve kızı 04.17’deki depreme, sığınacakları yer olmadığı için gittikleri parkta yakalandı ve hayatta kaldı. Zeki Tuğ ise evinin bulunduğu apartmanın çökmesi sonucu öldü.