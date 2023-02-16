VİDEO

Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte ekipler tarafından bir kedi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. ‘AFAD’ ismi verilen kedi daha sonra gönüllüler tarafından sahiplenildi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Çocuklarına depremi oyunla unutturuyor 00:36

Depremin ilk anlarında polis telsizindeki anonsların ses kaydı ortaya çıktı! 02:45

Ankara'da 'depremzedeye fahiş kira' isyan ettirdi 06:22

'Binamız sosyal medyaya düşmüş' Çok tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun 01:57

Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi 00:56

Depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkazdan çıkarıldı 02:03

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Bunları Hans yapmış bunları da Hasan yapmış' 00:49

Saatlerce enkaz altında kalan Meliha teyzenin sözleri yürek yaktı! "Depremde torunumu kaybettim, o bana çok ağır geliyor" 02:49

Antakya'daki enkaz çalışmaları sırasında ölümden kurtuluş saniye saniye kamerada 00:32

Depremde ahırı yıkılan ve hayvanları telef olan adam, o anları gözyaşları içinde anlattı 03:07

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Çocuklarına depremi oyunla unutturuyor

Çocuklarına depremi oyunla unutturuyor

Depremin ilk anlarında polis telsizindeki anonsların ses kaydı ortaya çıktı!

Depremin ilk anlarında polis telsizindeki anonsların ses kaydı ortaya çıktı!

Ankara'da 'depremzedeye fahiş kira' isyan ettirdi

Ankara'da 'depremzedeye fahiş kira' isyan ettirdi

'Binamız sosyal medyaya düşmüş' Çok tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun

'Binamız sosyal medyaya düşmüş' Çok tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun

Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi

Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi

Depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkazdan çıkarıldı

Depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkazdan çıkarıldı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.