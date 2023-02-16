Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi
Mynet Haber
1 saat önce
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte ekipler tarafından bir kedi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. ‘AFAD’ ismi verilen kedi daha sonra gönüllüler tarafından sahiplenildi.
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