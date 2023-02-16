Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte ekipler tarafından bir kedi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. ‘AFAD’ ismi verilen kedi daha sonra gönüllüler tarafından sahiplenildi.