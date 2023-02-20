VİDEO

Depremin dehşet verici görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı

Mynet Haber

Mynet Haber

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıya dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Depremin dehşet verici görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı 03:43

Akşener deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu 05:40

Depremden 5 gün önce satın almıştı! 'Kızıma mezar almışız' diyen anne: "Ellerim yakasında o müteahhidin" 04:19

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..." 05:13

Enkazdan çıkarılan depremzede: "İçtiğimiz çay oğlumun ve hamile gelinimin hayatına mal oldu” 05:30

Depremzede aileleri karşılayan askeri personel gözyaşlarını tutamadı 00:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde! 01:32

Eşyasını kurtarmaya çalışan depremzede ‘pes’ dedirtti 02:04

Depremzede Fatma teyze, kapkaça uğradığını gözyaşları içinde anlattı 01:25

Depremzede oto galericinin çarpıcı yolculuğu! Enkaz altından kurtarılan araçla yola çıktı 02:36

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Depremin dehşet verici görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı

Depremin dehşet verici görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı

Akşener deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu

Akşener deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu

Depremden 5 gün önce satın almıştı! 'Kızıma mezar almışız' diyen anne: "Ellerim yakasında o müteahhidin"

Depremden 5 gün önce satın almıştı! 'Kızıma mezar almışız' diyen anne: "Ellerim yakasında o müteahhidin"

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

Enkazdan çıkarılan depremzede: "İçtiğimiz çay oğlumun ve hamile gelinimin hayatına mal oldu”

Enkazdan çıkarılan depremzede: "İçtiğimiz çay oğlumun ve hamile gelinimin hayatına mal oldu”

Depremzede aileleri karşılayan askeri personel gözyaşlarını tutamadı

Depremzede aileleri karşılayan askeri personel gözyaşlarını tutamadı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.