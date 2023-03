DEPREM SONRASI ÇARPICI KARELER

Yaşanan felaketin korkunç boyutu ise gün geçtikçe ortaya çıktı. Bölgeden gelen fotoğraf kareleri yaşanan acıları adeta gün yüzüne çıkardı. 13,5 milyona yakın kişinin etkilendiği depremde on binlerce insan; sevdiklerini, şehirlerini, evlerini ve anılarını enkaz altında bıraktı. Neredeyse her evde bir can kaybının yaşandığı bölgede, mezarlıklardaki acı Türkiye'nin yüreğini yaktı.