Depremin vurduğu Adana'da hasarlı binaların yıkılışını mezarlıktan izlediler

Adana’da yaşanan ikinci depremde yarısı yıkılan ve baba oğlunun halen enkaz altında kaldığı binanın diğer yarısı 6 gün sonra uzun uğraştan sonra yıkılırken, bu anı izlemek isteyen vatandaşlar ise olayı çevredeki mezarlıktan film izler gibi izledi.