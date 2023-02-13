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Depremin vurduğu Adana'da hasarlı binaların yıkılışını mezarlıktan izlediler

Mynet Haber

Mynet Haber

33 dakika önce

Adana’da yaşanan ikinci depremde yarısı yıkılan ve baba oğlunun halen enkaz altında kaldığı binanın diğer yarısı 6 gün sonra uzun uğraştan sonra yıkılırken, bu anı izlemek isteyen vatandaşlar ise olayı çevredeki mezarlıktan film izler gibi izledi.

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