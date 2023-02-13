Depremin vurduğu Adana'da hasarlı binaların yıkılışını mezarlıktan izlediler

Adana’da yaşanan ikinci depremde yarısı yıkılan ve baba oğlunun halen enkaz altında kaldığı binanın diğer yarısı 6 gün sonra uzun uğraştan sonra yıkılırken, bu anı izlemek isteyen vatandaşlar ise olayı çevredeki mezarlıktan film izler gibi izledi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum