Depremzedeyi 410 bin TL dolandırdılar: Adına kredi bile çekmişler

Osmaniye’de 73 yaşındaki depremzede Mustafa Can, telefon dolandırıcıları tarafından hem birikmiş parası hem de adına kredi çekilerek 410 bin TL dolandırıldı. Depremde evi ağır hasar aldığı için çadırda yaşayan Can'ın hesabındaki 300 bin lira parasıyla, 110 bin lira da kredi çeken dolandırıcıların kendilerini başkomiser olarak tanıttıkları aktarıldı. Telefonla konuşurken heyecanlandığını ve ne yapacağını bilemediğini söyleyen Can "7500 TL emekli maaşı alıyorum. O krediyi ödeyecek param yok" dedi.