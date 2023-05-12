VİDEO

Depremzedeyi 410 bin TL dolandırdılar: Adına kredi bile çekmişler

Mynet Haber

Mynet Haber

55 dakika önce

Osmaniye’de 73 yaşındaki depremzede Mustafa Can, telefon dolandırıcıları tarafından hem birikmiş parası hem de adına kredi çekilerek 410 bin TL dolandırıldı. Depremde evi ağır hasar aldığı için çadırda yaşayan Can'ın hesabındaki 300 bin lira parasıyla, 110 bin lira da kredi çeken dolandırıcıların kendilerini başkomiser olarak tanıttıkları aktarıldı. Telefonla konuşurken heyecanlandığını ve ne yapacağını bilemediğini söyleyen Can "7500 TL emekli maaşı alıyorum. O krediyi ödeyecek param yok" dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Depremzedeyi 410 bin TL dolandırdılar: Adına kredi bile çekmişler 02:46

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu kendi milletvekilinin kasetinin çıkmaması için bulmamı istedi 02:58

Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor 04:01

Afyonlu ‘Neron’ az kalsın kendisini de yakıyordu 01:05

Eşi alırken 'hurda' demişti, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor: "200 bin euro da verseler sattırmam" 03:52

Çarşaflı 3 erkekten soygun girişimi! Nasıl kaçacaklarını şaşırdılar 00:27

YSK Başkanı Yener: Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır 07:25

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in esnaf ziyaretinde arbede: 'AK Partili gençler provoke etti, sataştı' 03:27

43 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli oğluna bebek gibi bakıyor: "O benim, ben onun can yoldaşı" 01:50

Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı 01:13

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Depremzedeyi 410 bin TL dolandırdılar: Adına kredi bile çekmişler

Depremzedeyi 410 bin TL dolandırdılar: Adına kredi bile çekmişler

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu kendi milletvekilinin kasetinin çıkmaması için bulmamı istedi

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu kendi milletvekilinin kasetinin çıkmaması için bulmamı istedi

Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor

Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor

Afyonlu ‘Neron’ az kalsın kendisini de yakıyordu

Afyonlu ‘Neron’ az kalsın kendisini de yakıyordu

Eşi alırken 'hurda' demişti, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor: "200 bin euro da verseler sattırmam"

Eşi alırken 'hurda' demişti, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor: "200 bin euro da verseler sattırmam"

Çarşaflı 3 erkekten soygun girişimi! Nasıl kaçacaklarını şaşırdılar

Çarşaflı 3 erkekten soygun girişimi! Nasıl kaçacaklarını şaşırdılar

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.