Dere taştı mahalle sular altında kaldı

Uyarıların peş peşe yapıldığı Sakarya’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Erenler ilçesinde derenin taşmasına sebep oldu. Taşan dere bazı cadde ve bahçeleri sular altında bırakırken, şiddeti azalan yağış devam ediyor.
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