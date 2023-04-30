VİDEO

Derede mahsur kalan karacayı kurtarma kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

4 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıyan karaca, kontrolleri için görevlilere teslim edildi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Pendik’te laf atma kavgasında sosyal medya fenomeninin tekme ve yumrukları havada uçuştu 03:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne o evlat katili çıkabilir" 13:36

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüsün kaza anı kamerada 00:23

Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu 01:20

Derede mahsur kalan karacayı kurtarma kamerada 02:03

Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi 00:43

Gaziosmanpaşa'da komşusunu kamyonetle ezmeye çalıştı 04:28

Kadıköy'deki kuyumcuda hedeflerine ulaşamayan şüpheliler, kartal'da yarım kilo altın çaldı 05:54

Meksika’da göktaşı geceyi aydınlattı 00:25

AK Parti'nin SİHA temalı yeni reklam filmi 02:04

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Pendik’te laf atma kavgasında sosyal medya fenomeninin tekme ve yumrukları havada uçuştu

Pendik’te laf atma kavgasında sosyal medya fenomeninin tekme ve yumrukları havada uçuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne o evlat katili çıkabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne o evlat katili çıkabilir"

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Derede mahsur kalan karacayı kurtarma kamerada

Derede mahsur kalan karacayı kurtarma kamerada

Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi

Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.