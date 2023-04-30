Derede mahsur kalan karacayı kurtarma kamerada

Trabzon'un Araklı ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıyan karaca, kontrolleri için görevlilere teslim edildi.
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