Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çöktü dediler dimdik doğrulduk. Baraja takılacağımızı söylediler, coşkun ırmaklar gibi taştık. Onlar bizi tanımıyor, melun niyet sahiplerini biz gayet iyi biliyoruz. Yaklaşan hesap gününü de dört gözle bekliyoruz" dedi. Açıklamasının devamın Bahçeli, asgari ücretle ilgili "Vatandaşlarımızın döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları maaşı destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu.