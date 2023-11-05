VİDEO

Dilan Polat ve Sıla Doğu suçlamaları reddetti

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken suçlamaları reddetti.

Kanala Ait Diğer Videolar

Beyoğlu'nda sokak ortasında çatışma kamerada 01:49

CHP Genel Başkanı Özel: "Salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum" 05:03

Dilan Polat ve Sıla Doğu suçlamaları reddetti 01:05

Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgardan masa ve sandalyeler savruldu: O anlar kameraya yansıdı 00:39

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu 05:14

Hastanede meydan savaşı! O anlar kamerada 00:06

Çanakkale’deki orman yangını devam ediyor 00:25

'Çok sinsi ve agresif...' Dünyada 100 binde 3 oranda görülen kansere yakalandı! Bir dizi ameliyatla sağlığına kavuştu 'Rastlantısal olarak tespit edilebiliyor' 03:52

'Trafik var, zaten kaza yapamıyoruz' Kemer takmayan taksiciden ilginç savunma! 00:24

Bursa'da korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp canına kıydı 00:25

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Beyoğlu'nda sokak ortasında çatışma kamerada

Beyoğlu'nda sokak ortasında çatışma kamerada

CHP Genel Başkanı Özel: "Salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum"

CHP Genel Başkanı Özel: "Salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum"

Dilan Polat ve Sıla Doğu suçlamaları reddetti

Dilan Polat ve Sıla Doğu suçlamaları reddetti

Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgardan masa ve sandalyeler savruldu: O anlar kameraya yansıdı

Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgardan masa ve sandalyeler savruldu: O anlar kameraya yansıdı

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

Hastanede meydan savaşı! O anlar kamerada

Hastanede meydan savaşı! O anlar kamerada

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.