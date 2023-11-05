Dilan Polat ve Sıla Doğu suçlamaları reddetti

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken suçlamaları reddetti.
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