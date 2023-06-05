Dilan Polat'ın kız kardeşi ve kocasının samimi halleri gündem oldu
Birbak Magazin
2 saat önce
YORUM YAP0
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat kocası Engin Polat'a büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamada kardeşi Sıla Doğu ve kocasının samimi dansları sosyal medyada gündem olunca Polat ağzını bozdu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum