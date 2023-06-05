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Dilan Polat'ın kız kardeşi ve kocasının samimi halleri gündem oldu

Birbak Magazin

Birbak Magazin

2 saat önce

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat kocası Engin Polat'a büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamada kardeşi Sıla Doğu ve kocasının samimi dansları sosyal medyada gündem olunca Polat ağzını bozdu.

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