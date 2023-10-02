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Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı! Zabıta ekipleri bile şaştı kaldı

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden bin 200 lira nakit para çıktı. Yakalanan dilenci, paraları 15 dakika içerisinde topladığını söyleyince zabıta ekipleri şaşkına döndü.

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