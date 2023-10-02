Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı! Zabıta ekipleri bile şaştı kaldı
Mynet Haber
22 dakika önce
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İzmir'in Konak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden bin 200 lira nakit para çıktı. Yakalanan dilenci, paraları 15 dakika içerisinde topladığını söyleyince zabıta ekipleri şaşkına döndü.
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