Dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina bir anda yerle bir oldu, o anlar kamerada
Mynet Haber
1 saat önce
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Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıkımın ardından oluşan enkaz da, dron ile havadan görüntülendi.
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