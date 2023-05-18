Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yüksek kira fiyatları) Yasal düzenlemeler ve ilave tedbirler ile gereğini yapacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, yüksek kira fiyatları ile ilgili olarak "Yasal düzenlemeler ve ilave tedbirler ile gereğini yapacağız" dedi.