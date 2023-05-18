Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yüksek kira fiyatları) Yasal düzenlemeler ve ilave tedbirler ile gereğini yapacağız"
Kanal Finans
1 saat önce
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, yüksek kira fiyatları ile ilgili olarak "Yasal düzenlemeler ve ilave tedbirler ile gereğini yapacağız" dedi.
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