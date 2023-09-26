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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk bayrağını yerde bırakmadı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

50 dakika önce

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gazetecilere görüntü verilmesinin ardından Fidan, yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alarak korumasına verdi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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