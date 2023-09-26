Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk bayrağını yerde bırakmadı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Mynet Haber
50 dakika önce
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gazetecilere görüntü verilmesinin ardından Fidan, yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alarak korumasına verdi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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