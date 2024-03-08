Diyanet bu dövmeye ‘Caizdir’ dedi

Engelli çocukların kaybolmaması adına yapılan sevgi izi dövmesinin dinen doğru olup olmadığı tartışılırken Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı bu dövmelerin yapılmasında dinen bir sakınca olmadığını belirtti.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum