Diyanet bu dövmeye ‘Caizdir’ dedi

Engelli çocukların kaybolmaması adına yapılan sevgi izi dövmesinin dinen doğru olup olmadığı tartışılırken Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı bu dövmelerin yapılmasında dinen bir sakınca olmadığını belirtti.