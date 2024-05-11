Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yöneltilen o soruyu duymamazlıktan geldi!
Mynet Haber
5 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi fuar alanında Türkiye Diyanet Vakfı Devri Alem Gençlik Fuarı'na katıldı. Gazetecilerin yönelttiği koruma sayısının arttığına yönelik gelen soruları duymamazlıktan gelen Erbaş, soruyu yanıtlamadı.
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