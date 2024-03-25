Diyarbakırlı doktor, Filistin’de yaptığı ameliyatı ve dramı kayıt altına aldı
Mynet Haber
25 dakika önce
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Diyarbakır’da Memorial Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, İsrail işgali altındaki Filistin’de yaptığı ameliyatı ve evsiz kalan insanların ameliyathane kapısında uyuduğu anları kayıt altına aldı.
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