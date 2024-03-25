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Diyarbakırlı doktor, Filistin’de yaptığı ameliyatı ve dramı kayıt altına aldı

Mynet Haber

Mynet Haber

25 dakika önce

Diyarbakır’da Memorial Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, İsrail işgali altındaki Filistin’de yaptığı ameliyatı ve evsiz kalan insanların ameliyathane kapısında uyuduğu anları kayıt altına aldı.

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