Doğru yer, doğru zaman! 300 voltluk yıldırım o kadını çarptığında o orada olmasaydı...

Cumartesi günü Hırvatistan'da korkunç bir olay yaşandı. Split bölgesindeki Kašjuni Plajı'nda çıkan fırtına esnasında, isminin Danielle olduğu açıklanan 48 yaşındaki İngiliz bir turisti, fırtınadan kaçmak için kızıyla birlikte yakınlardaki güvenli bir bölgeye koşarken kolyesine elektrik çekilmesi üzerine yıldırım çarptı. Tesadüfen orada olan kahraman bir doktorun ilk müdahalesi ile ölümden dönen talihsiz kadının, durumunun ağır olduğu ancak tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KIZININ ÇIĞLIĞI KURTARDI

Danielle'i kurtaran şey, 19 yaşındaki kızı Amelia'nın yardım çığlığı oldu. Onu duyan insanlar yardıma koştu. İçlerinden biri ve en önemli olanı ise 68 yaşındaki Norveçli ortopedi cerrahı tatilci Gunnar Knutsen oldu. Tıbbi deneyimleri sayesinde, sağlık görevlileri kalp masajı yaparken o da hava yolunu açmak ve sonrasında için onlara yardım etti.

DURUMU AĞIR

Talihsiz kadının 300 milyon voltluk patlamayla bilincini kaybettiği ve korkunç yanıklar, kafa travmaları ve hasarlı iç organlarla baş başa kaldığı bildirildi. Profesör Sandra Stojanovic Stipic, Danielle'in komada olduğunu ve durumunun oldukça ağır olduğunu açıkladı. Danielle'nin hayatını kurtaran şeyin ise, kesinlikle yapılan başarılı ilk müdahale olduğunu belirtti.

