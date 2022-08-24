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Doğru yer, doğru zaman! 300 voltluk yıldırım o kadını çarptığında o orada olmasaydı...

24.08.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'ın Split bölgesindeki Kašjuni Plajı'nda, Cumartesi günü çıkan fırtına neredeyse bir kadının hayatına sebep oluyordu. Güvenli bir bölgeye geçmek için kızıyla koşarken yıldırımın çarptığı 48 yaşındaki İngiliz turist, orada bulunan bir doktorun ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sayesinde hayat döndü. Komada olduğu bildirilen talihsiz kadının durumunun oldukça ağır olduğu bildirildi.

Doğru yer, doğru zaman! 300 voltluk yıldırım o kadını çarptığında o orada olmasaydı...

Cumartesi günü Hırvatistan'da korkunç bir olay yaşandı. Split bölgesindeki Kašjuni Plajı'nda çıkan fırtına esnasında, isminin Danielle olduğu açıklanan 48 yaşındaki İngiliz bir turisti, fırtınadan kaçmak için kızıyla birlikte yakınlardaki güvenli bir bölgeye koşarken kolyesine elektrik çekilmesi üzerine yıldırım çarptı. Tesadüfen orada olan kahraman bir doktorun ilk müdahalesi ile ölümden dönen talihsiz kadının, durumunun ağır olduğu ancak tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KIZININ ÇIĞLIĞI KURTARDI

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Danielle'i kurtaran şey, 19 yaşındaki kızı Amelia'nın yardım çığlığı oldu. Onu duyan insanlar yardıma koştu. İçlerinden biri ve en önemli olanı ise 68 yaşındaki Norveçli ortopedi cerrahı tatilci Gunnar Knutsen oldu. Tıbbi deneyimleri sayesinde, sağlık görevlileri kalp masajı yaparken o da hava yolunu açmak ve sonrasında için onlara yardım etti.

DURUMU AĞIR

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Talihsiz kadının 300 milyon voltluk patlamayla bilincini kaybettiği ve korkunç yanıklar, kafa travmaları ve hasarlı iç organlarla baş başa kaldığı bildirildi. Profesör Sandra Stojanovic Stipic, Danielle'in komada olduğunu ve durumunun oldukça ağır olduğunu açıkladı. Danielle'nin hayatını kurtaran şeyin ise, kesinlikle yapılan başarılı ilk müdahale olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
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