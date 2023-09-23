Doğum yapan köpek balığı zannettiler, ay balığı çıktı Görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler
Mynet Haber
43 dakika önce
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Antalya'da tekne turundaki vatandaşlar su yüzeyinde 'mola mola' (ay, gümüş, pervane) balığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doğum yapan köpek balığına benzetilen canlının nesli koruma altında olan ay balığı olduğu ortaya çıktı.
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