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Doğum yapan köpek balığı zannettiler, ay balığı çıktı Görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

Mynet Haber

Mynet Haber

43 dakika önce

Antalya'da tekne turundaki vatandaşlar su yüzeyinde 'mola mola' (ay, gümüş, pervane) balığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doğum yapan köpek balığına benzetilen canlının nesli koruma altında olan ay balığı olduğu ortaya çıktı.

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