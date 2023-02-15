Dolmuşçu, yurdu boşaltan öğrencilerden valiz parası istedi: "Şikayet et"

Samsun'da bir dolmuş şoförü, depremzedeler için yurtları boşaltan üniversite öğrencilerinden valiz için ek ücret istedi. Bir öğrenci ise kendisinden valiz parası talep eden şoförü cep telefonu ile görüntüledi.