Dolmuşçu, yurdu boşaltan öğrencilerden valiz parası istedi: "Şikayet et"

Samsun'da bir dolmuş şoförü, depremzedeler için yurtları boşaltan üniversite öğrencilerinden valiz için ek ücret istedi. Bir öğrenci ise kendisinden valiz parası talep eden şoförü cep telefonu ile görüntüledi.
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