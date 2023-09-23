Dubai'de iPhone izdahımı! iPhone 15 satın alabilmek için birbirlerini ezdiler..."Bedava mı dağıtıyorlarmış?"

iPhone 15 tüm dünyaya tanıtılmasından sonra büyük bir ilgi topladı. Dubai'de bir alışveriş merkezinde iPhone 15 satışında izdiham yaşandı. Alışveriş merkezinde iPhone 15'i alan ilk kişi olmak isteyenler adeta savaştı.