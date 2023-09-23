Dubai'de iPhone izdahımı! iPhone 15 satın alabilmek için birbirlerini ezdiler..."Bedava mı dağıtıyorlarmış?"
Mynet Trend
58 dakika önce
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iPhone 15 tüm dünyaya tanıtılmasından sonra büyük bir ilgi topladı. Dubai'de bir alışveriş merkezinde iPhone 15 satışında izdiham yaşandı. Alışveriş merkezinde iPhone 15'i alan ilk kişi olmak isteyenler adeta savaştı.
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