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Düdüklü tencere bomba gibi patladı, dehşeti yaşayan kadın: “Kapak yüzüme gelse kurtuluşum olmazdı”

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Esenyurt’ta iddiaya göre 46 yaşındaki Ebru Hayvalı, Ramazan Bayramı için yemek yaptığı sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı. Vücudunun yüzde 40’ı yanan Hayvalı, “Bayram için yapıyordum ama bayram yapamadık, buğday tanesi hava deliğini kapatmış. Hayatta başıma gelmez, senelerdir kullanıyorum derken bir anlık dalgınlığımla bu hale geldim. Düdüklünün kapağı yüzüme gelmedi o gelseydi, kurtuluşum olmazdı. Yüzüm komple yanıktı, şu an hiçbir iz yok. Öyle bir patlamayı hayatımda duymadım sanki evde bir bomba patladı. Yoğun bakımda buradan çıkamayacağım diyordum, dikkatli olsunlar” dedi.

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