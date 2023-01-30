Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi, o anlar kameraya yansıdı
Mynet Haber
4 saat önce
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Fatih'te düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Otomobilin camından sarkan çocuklar da havaya köpük sıkıp mendil salladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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