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Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi, o anlar kameraya yansıdı

Mynet Haber

Mynet Haber

4 saat önce

Fatih'te düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Otomobilin camından sarkan çocuklar da havaya köpük sıkıp mendil salladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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