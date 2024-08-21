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16 dakika önce

Düğündeki kavgada sandalyeler havada uçuştu!

Hatay’da düğünde yaşanan ’halay başı olma’ tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan olmazken, kavga eden tarafların daha sonra barıştırıldığı öğrenildi.

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