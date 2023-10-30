Düğünü öncesi gelinliğiyle notere gitti! Genç kadını gören şaştı kaldı
Mynet Haber
44 dakika önce
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Adana'da satış işlemleri için notere gelenler, düğünü öncesi gelinliğiyle işlem yapan kadını görünce şaştı kaldı. İsmi açıklanmayan kadının, üzerine kayıtlı olan ağabeyinin otomobilinin satışı için gelinliğiyle notere gittiği öğrenildi.
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