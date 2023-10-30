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Düğünü öncesi gelinliğiyle notere gitti! Genç kadını gören şaştı kaldı

Mynet Haber

Mynet Haber

44 dakika önce

Adana'da satış işlemleri için notere gelenler, düğünü öncesi gelinliğiyle işlem yapan kadını görünce şaştı kaldı. İsmi açıklanmayan kadının, üzerine kayıtlı olan ağabeyinin otomobilinin satışı için gelinliğiyle notere gittiği öğrenildi.

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