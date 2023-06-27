Dünyaca ünlü sahil tatilci akınına uğradı, kalabalığın arasında kalan Hintli kız "Kendimi Hindistan’da gibi hissediyorum" dedi
Mynet Haber
19 dakika önce
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Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili arife gününde tatilcilerin akınına uğradı. İzmir’den tatile gelen üniversite öğrencisi Hintli genç kız ise kalabalığa şaşırdığını ifade ederek, “Kendimi Hindistan’da gibi hissediyorum” sözlerine yer verdi.
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