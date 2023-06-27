Dünyaca ünlü sahil tatilci akınına uğradı, kalabalığın arasında kalan Hintli kız "Kendimi Hindistan’da gibi hissediyorum" dedi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili arife gününde tatilcilerin akınına uğradı. İzmir’den tatile gelen üniversite öğrencisi Hintli genç kız ise kalabalığa şaşırdığını ifade ederek, “Kendimi Hindistan’da gibi hissediyorum” sözlerine yer verdi.