Dünyanın en çok aranan 10 balığından birini Dicle'de buldular
Mynet Haber
49 dakika önce
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Dicle Nehri'nde 2021 yılında Batman Çöpçü Balığı’nı keşfeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) bilim insanları, bu kez yine nesli tükenmekte olan ‘Leopar Sazanı’ isimli türü bularak listenin Dicle Nehri ayağını tamamlamış oldu.
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