VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Dünyanın en çok aranan 10 balığından birini Dicle'de buldular

Mynet Haber

Mynet Haber

49 dakika önce

Dicle Nehri'nde 2021 yılında Batman Çöpçü Balığı’nı keşfeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) bilim insanları, bu kez yine nesli tükenmekte olan ‘Leopar Sazanı’ isimli türü bularak listenin Dicle Nehri ayağını tamamlamış oldu.

Kanala Ait Diğer Videolar

Fatih Camii'nde saldırıya uğrayan İmam Galip Usta konuştu: "Kadere inananın kederi olmaz" 03:38

Dünyanın en çok aranan 10 balığından birini Dicle'de buldular 03:08

E-5'te motosiklet kazası: Yola savuruldu, kıl payı kurtuldu 00:41

İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum" 04:05

Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü 02:37

'Deprem sonrası kaybolan çocuklar' iddiaları gündem yaratmıştı! Bakan Göktaş noktayı koydu: Tekraren ilan ediyorum 02:25

Bu çorba sadece kalabalıkta tüketiliyor 03:53

Diyarbakır'da minibüsün markete girdiği kaza anı güvenlik kamerasında 00:11

Alkollü araç kullanırken yakalandı, savunması 'yok artık' dedirtti! 'İspat et arabayı sürdüğümü' 03:33

Otizmli çocuk gürültü yapıyor diye komşusunun kapısına beyzbol sopası ile dayandı 01:13

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Fatih Camii'nde saldırıya uğrayan İmam Galip Usta konuştu: "Kadere inananın kederi olmaz"

Fatih Camii'nde saldırıya uğrayan İmam Galip Usta konuştu: "Kadere inananın kederi olmaz"

Dünyanın en çok aranan 10 balığından birini Dicle'de buldular

Dünyanın en çok aranan 10 balığından birini Dicle'de buldular

E-5'te motosiklet kazası: Yola savuruldu, kıl payı kurtuldu

E-5'te motosiklet kazası: Yola savuruldu, kıl payı kurtuldu

İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü

Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü

'Deprem sonrası kaybolan çocuklar' iddiaları gündem yaratmıştı! Bakan Göktaş noktayı koydu: Tekraren ilan ediyorum

'Deprem sonrası kaybolan çocuklar' iddiaları gündem yaratmıştı! Bakan Göktaş noktayı koydu: Tekraren ilan ediyorum

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.