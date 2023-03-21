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Dursun Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u hedef aldı: 'Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor'

Mynet Spor

Mynet Spor

13 dakika önce

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Oldukça yoğun geçen haftanın ardından hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın demeçleriyle karışan gündeme Galatasaray da dahil oldu. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, "Uluslararası arenada maç bitiyor, hocaları açıklama yapıyor. Marka değerini yukarı çekmek için hep birlikte uğraştığımız bu dönemde, böyle bir hareket... Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor" dedi.

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