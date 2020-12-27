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Ece Erken sevgilisinden ayrıldığını duyurdu! Paylaşımı Melis Sezen'i hatırlattı

27.12.2020 12:08 | Son Güncelleme:
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Ece Erken sevgilisinden ayrıldığını duyurdu! Paylaşımı Melis Sezen'i hatırlattı

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmış ve Erken ile aşkına devam etmişti. Erken Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen tarzıyla ayrılığı duyurunca olay oldu.

Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

Yaz tatilini birlikte geçiren çift ayrıldı. Sevgilisi uğruna Beyaz TV'den de istifa eden Ece Erken haberi sosyal medyadan duyurdu. Erken'in Melis Sezen gibi hikaye paylaşması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile adı aşk dedikodularına karışan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen iddialara sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla yanıt vermişti.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen aşk iddialarını yalanladı: Hayatımda kimse yokSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen aşk iddialarını yalanladı: Hayatımda kimse yok

Ece Erken de Melis Sezen'in tarzında bir açıklama yaparak ayrılık haberini duyurdu.

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Ece Erken paylaşımında "Benim de hayatımda kimse yoktur" yazdı.


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