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Edremit'te 5 dakikalık sağanak, caddeyi dereye çevirdi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, aniden bastıran ve 5 dakika süren sağanak Çayiçi Caddesi'ni dereye çevirdi. Sürücüler, araçlarıyla caddede ilerlemekte güçlük çekerken, esnaf ise yağmur sularının iş yerlerine girmemesi için çalıştı.

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