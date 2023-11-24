Efsane Kasım indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular

Esenyurt’ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, “ Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” dedi.