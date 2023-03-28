Emekli olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 16 yıldır şehirden bile çıkmadı ama...

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 25 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Ak (57), emekli olmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Emeklilik kararının ardından dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na veren Ak,, resmi kayıtlara göre 2007'den beri yurt dışında göründüğünü öğrendi. Emeklilik işlemi askıya alınan Ak, "Hayatımda ülke dışına hiç çıkmadım. Bu süreçte evlendim, boşandım, tüm seçimlerde oy kullandım. Adıma sahte pasaport çıkaranların yakalanmasını istiyorum" dedi.