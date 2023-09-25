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Eminönü'nden Mecidiyeköy'e "900 lira" tartışması

Mynet Haber

Mynet Haber

55 dakika önce

İstanbul'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için taksi kullanan turist çift, Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istediği öne sürülen taksiciyle tartıştı. Yanlarında bulunan 760 TL'yi veren çift tartışmayı cep telefonu kamerasına kaydetti.

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