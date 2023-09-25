Eminönü'nden Mecidiyeköy'e "900 lira" tartışması

İstanbul'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için taksi kullanan turist çift, Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istediği öne sürülen taksiciyle tartıştı. Yanlarında bulunan 760 TL'yi veren çift tartışmayı cep telefonu kamerasına kaydetti.
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