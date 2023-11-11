En net görüntü! İsrail askerleri böyle vuruldu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Beyt Hanun'un kuzeyinde İsrail askerinin saklandığı bir evi hedef aldı. Operasyona ait görüntüler yayınlanırken hedef alınan noktanın toza dumana karıştığı görüldü.
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